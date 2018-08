Sem calçada, alunos de Americana andam na rua

Uma moradora do Jardim Boer I, em Americana, se diz preocupada com a segurança dos alunos da Escola Estadual Professora Leny Apparecida Pagotto Boer. Isso porque há um terreno da prefeitura ao lado que está sem calçamento, o que faz com que os alunos tenham que andar pela rua.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A falta de calçada ao lado da escola, na Rua do Otimismo, atrapalha a circulação de pedestres, diz a moradora, que não quis ser identificada. Ela conta que o problema é antigo e sempre incomodou os moradores, entretanto agora a preocupação é maior, porque com a construção da escola há uns dois anos, o risco é que alunos sejam atropelados.

“Fica perigoso para todo mundo, mas principalmente para as crianças nos horários de entrada e saída de aula. Como é uma rua com muitos comércios, há bastante movimentação”, relata a moradora.

Em nota, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana informou que fará um levantamento sobre a área para verificar se é possível executar alguma obra para melhorar a segurança viária.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp (19) 99271-2364.