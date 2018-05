Sem cadeira de rodas, idosa espera por atendimento no carro

Davina Rodrigues, de 89 anos, ficou cerca de uma hora e meia dentro do carro da filha, em frente ao Pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, porque não havia nenhuma cadeira de rodas disponível para tirá-la do veículo. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira. O hospital informou que já pediu a compra de mais cadeiras – hoje, tem cinco.

Segundo a pedagoga Aparecida Batista Frere Gaseta, de 47 anos, filha de Davina, sua mãe sofre de mal de Alzheimer. Ela suspeitava que a idosa estivesse com princípio de pneumonia e a levou ao hospital. Porém, na recepção a informação foi de que não havia cadeira de rodas disponível – com movimentos limitados, a idosa precisava da cadeira para sair do carro. Começou então a espera.

Um taxista cedeu a vaga para que ela pudesse estacionar na sombra. Segundo a família, a cadeira só foi obtida porque uma mulher com problema de coluna se levantou para sentar em um banco normal. Esta cadeira então foi levada para Davina.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, todas as cadeiras de rodas estavam sendo utilizadas por outros pacientes naquele momento. O hospital informou que tem cinco cadeiras novas, mas que já solicitou a compra de mais.

O LIBERAL havia questionado quantas seriam necessárias na unidade, mas não houve resposta. O hospital ressaltou que o atendimento ocorreu normalmente, seguindo normas. Segundo Aparecida, exames constataram que sua mãe estava com infecção urinária.