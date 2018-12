Sem água, moradores de Americana buscam produto nas cidades vizinhas

A falta de distribuição de água deixou torneiras secas em vários bairros de Americana durante todo o último fim de semana. Moradores tiveram que tomar banho e buscar água em casas de parentes, em cidades vizinhas como Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Em alguns casos, quando voltou, a água chegou aos pontos de abastecimento com cor escura.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) atribuiu o problema ao alto consumo, pediu “racionalidade” e disse que a defasagem de investimentos no passado agrava a situação. O departamento não deu previsão para que a situação seja regularizada, embora a água já tivesse voltado para boa parte das pessoas entrevistadas pelo LIBERAL, na noite desta segunda-feira. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“É desumano”, conta Fernando Silva Esteves, de 36 anos, morador do Parque Universitário, que precisou tomar banho e buscar água com galão na casa da sogra, no bairro Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o DAE, o consumo subiu cerca de 10% por causa do calor, o que significa 8,6 milhões de litros de água a mais por dia – pouco mais de três piscinas olímpicas cheias. Nesta semana, segundo previsão do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), Americana deve registrar temperaturas entre 21 e 35 graus.

Apesar de a autarquia ter culpado o alto consumo, alguns moradores relatam que o problema é constante, embora tenha se agravado desde a última quinta-feira. O analista Christian Senna, de 26 anos, também morador do Parque Universitário, afirma que a “seca” se repete todo fim de semana.

Boa parte das queixas recebidas pelo LIBERAL veio de moradores da região do Terramérica, Parque Universitário e Parque Novo Mundo. Também houve relatos de falta d’água no Jardim Ipiranga, Frezzarin, Jardim Mirandola, São Luiz, Jardim das Orquídeas e Jardim São Pedro.

Indagado sobre os relatos de faltas constantes de água e outras questões relacionadas ao abastecimento, o DAE disse que só poderia conceder entrevista amanhã (quarta-feira).

A reportagem entrou em contato com o serviço de atendimento do órgão e relatou um problema de falta de água no Terramérica. A atendente informou que, em virtude do baixo nível apresentado pelo reservatório, o abastecimento foi interrompido para evitar que as bombas queimassem, mas seria religado na tarde de ontem. Ela não soube dar uma previsão de quando o abastecimento seria regularizado – a água voltou à noite.

Só que o retorno do abastecimento, em alguns casos, não trouxe alívio. É que o líquido começou a sair sujo das torneiras. Em outras situações, faltou água apenas em partes do dia, e, quando voltava, chegava turva. “Como que dá banho em uma bebê com água desta cor?”, questiona a pedagoga Amanda Sallati, de 26 anos, moradora do Jardim Ipiranga.