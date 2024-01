Sem água, condomínios da Praia Azul estudam ação contra o DAE

Moradores dos condomínios Vida Nova 1 e 2, na região da Praia Azul, em Americana, relataram ao LIBERAL nesta sexta-feira (12) que estão sem água desde o fim do ano passado.

A administração dos residenciais confirmou o problema e disse que estuda entrar com uma ação na Justiça contra o DAE (Departamento de Água e Esgoto), já que tem tido altos custos na contratação de caminhões-pipa para tentar normalizar o abastecimento.

Alguns dos moradores dos condomínios demonstraram revolta com a situação – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Por sua vez, a autarquia afirmou que não foram constatados problemas na distribuição e disse que os condomínios precisam verificar internamente qual é o problema que tem levado à falta d’água.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A reportagem foi ao local na tarde desta sexta e conversou com de cerca 15 moradores. Alguns deles se mostraram revoltados com a situação.

A professora Chrisangela Martinelli, de 46 anos, disse que fica o dia todo sem água e que o abastecimento só volta no início da noite, mas por um curto período. Já a aposentada Aparecida Braz Boldrin, 70, contou que para tomar banho e limpar a casa precisa buscar água em um poço artesiano.

Por sua vez, a farmacêutica Tamires Nero, 28, afirmou que esse problema vem desde a véspera do Natal e que todo ano, no mês de janeiro, os condomínios da Praia Azul sofrem com a falta de abastecimento.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O síndico do Vida Nova 1 e 2, Reginaldo Vanderlei, 40, confirmou que a falta d’água vem desde o fim do ano passado. Segundo ele, devido a manobras do DAE na pressão da água, uma válvula que abastece os reservatórios dos residenciais precisou ser trocada. O conserto foi feito, mas desde então o abastecimento ficou prejudicado.

Diante da pressão de moradores, Reginaldo se viu obrigado a contratar caminhões-pipa, porém o alto custo praticamente zerou o caixa e o jurídico dos condomínios estuda entrar com uma ação contra o DAE.

Uma situação semelhante foi relatada por Nilton Aparecido Fidélis da Silva, 43, síndico do condomínio Nova Praia, no mesmo bairro. Ele também teve de contratar caminhões-pipa e apontou que a água tem chegado com baixa pressão, o que dificulta para encher o reservatório do residencial.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

DAE

Após questionamento do LIBERAL, o DAE informou que a rede que abastece os condomínios estava com o registro entupido e que ele foi trocado, para que a vazão da água fosse normalizada.

A autarquia afirmou que esteve no Vida Nova nesta sexta e, juntamente com o síndico, verificou que o abastecimento até a entrada do condomínio estava até “acima dos padrões necessários”.

O síndico foi orientado a verificar as instalações internas do condomínio, uma vez que a parte externa, que cabe ao DAE, estaria correta. O departamento recomendou que o Nova Praia faça a mesma verificação.