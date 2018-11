Sem acordo, PSL de Bolsonaro fica rachado em Americana

A disputa pelo comando municipal do PSL em Americana, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, ganhou um novo capítulo ontem. Membros ligados à deputada estadual eleita Valéria Bolsonaro não aceitaram a indicação do ex-vereador Luiz Antonio Crivelari para a presidência da sigla em Americana, feita pelo senador eleito Major Olímpio, presidente da comissão provisória da legenda em São Paulo.

A futura parlamentar, que é de Campinas, esteve em Americana ontem para tentar uma composição entre as duas partes, mas não houve acordo. Antes da reunião, ela visitou o Grupo Liberal pela manhã e disse que acreditava em uma solução pelo diálogo. “Logo após a eleição nós recebemos da executiva estadual a garantia de que os deputados eleitos teriam suas regiões respeitadas na formação dos diretórios municipais”, afirmou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Após o encontro, no entanto, ela descartou a participação de seus aliados e fez críticas veladas ao grupo que ficará com o comando da sigla em Americana.

“Não houve acerto por divergência de ideologia. Ofereceram três cargos de vogal, que não têm relevância nenhuma. Então decidimos que eles podem ficar com o diretório. Quem vai fazer o trabalho de emendas, de interlocução com prefeito e vereadores sou eu, como deputada, e esse grupo que não tem ninguém com ficha suja ou questionamento judicial. E vamos fazer isso longe do Major Olímpio e do grupo dele”, afirmou Valéria, à tarde, ao LIBERAL.

Crivelari, ex-vereador de Americana que desempenhou o papel de líder de bancada durante o governo do prefeito cassado Diego De Nadai (PTB), disse que o grupo de Valéria não aceitou a proposta de alteração da comissão executiva.

“Ela achou que o espaço dado não servia e disse que vai tentar manter o grupo dela junto à executiva estadual. Vou comunicar ao Major Olímpio e, se eu o conheço bem, isso não vai mudar. Abri o coração e o espaço, mas não houve acordo”, resumiu.