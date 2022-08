Seis OSs poderão participar de processo para gestão da Saúde

Seis OSs (Organizações Sociais) manifestaram interesse em participar do processo seletivo para a gestão compartilhada da Saúde em Americana, conforme a prefeitura divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira. Segundo o Executivo, só essas entidades poderão entrar na disputa.

Agora, de acordo com a administração, “serão cumpridas as etapas administrativas” para a publicação do edital que terá os detalhes do contrato a ser firmado.

A OS vencedora vai gerir o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos.

As entidades interessadas se manifestaram após chamamento publicado na semana passada pela Secretaria Municipal de Saúde.

São elas: AHBR (Associação Hospitalar do Brasil); Associação Beneficente Nossa Senhora da Saúde; Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais; Instituto Diretrizes; Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – Avante Social; e Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Conforme o LIBERAL noticiou em maio, Americana tinha 24 OSs que atendiam aos critérios necessários para participação no processo seletivo. No entanto, no final das contas, apenas um quarto dessas entidades manifestou interesse.

O objetivo da contratação de uma OS é acabar com a fragmentação administrativa do HM. O assunto tem sido debatido publicamente desde março, quando o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, expôs a situação do hospital durante reunião do Conselho Municipal de Saúde.

GERENCIAMENTO. Na ocasião, segundo ele, o HM possuía 213 fornecedores diferentes e mantinha contrato com 11 empresas de recursos humanos. A situação, de acordo com Danilo, vem de décadas e dificulta o gerenciamento da unidade. A prefeitura estima um gasto de R$ 80 milhões ao ano com a OS.