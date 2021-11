Seis motos elétricas furtadas de loja na Iacanga são recuperadas no Mollon

A PM (Polícia Militar) recuperou no fim da noite deste domingo (7) seis motos elétricas furtadas de uma loja especializada na Avenida Iacanga. Os veículos foram localizados no bairro Mollon em Santa Bárbara d’Oeste.

No domingo, dois homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de participarem do assalto. Um grupo de 10 criminosos invadiu o estabelecimento na madrugada de domingo e levou oito motos elétricas e seis hoverboards, espécie de skate elétrico.

As últimas seis motos, das oito furtadas na madrugada de domingo, foram encontradas no fim da noite de ontem – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com informações da polícia, na noite deste domingo, a equipe foi acionada para ir até uma casa para averiguação, localizada na Rua do Níquel, ao lado de um depósito de material de construção.

Ao chegarem na residência, que parecia estar abandonada, os policiais não encontraram nenhum proprietário. Por isso, segundo o boletim de ocorrência, a equipe, ainda na rua, iluminou o fundo da casa e conseguiu ver que dentro de um cômodo um objeto brilhando, parecendo ser um guidão.

Os policiais entraram no quintal da residência e foram para o fundo da casa. Por uma janela do cômodo, a equipe conseguiu ver três motos elétricas enfileiradas. A porta deste cômodo, localizado no fundo da residência, estava semiaberta e, por isso, a equipe entrou no local e constatou que haviam seis motos elétricas e um capacete novo.

A proprietária do estabelecimento comercial foi acionada pelos policiais. Ela confirmou sendo de sua loja as seis motos elétricas e o capacete, avaliados em aproximadamente R$ 90 mil. Desta forma, os veículos foram apreendidos e devolvidos ao estabelecimento.

Prisões

Durante a operação do domingo, pouco tempo após o crime, a polícia conseguiu recuperar duas motos elétricas, sendo que uma delas estaria jogada no chão com o adolescente de 15 anos.

No momento da abordagem, um Corsa prata passou pelo local, sendo reconhecido pelo vigilante, que informou que o veículo estava envolvido no furto. Outra equipe prosseguiu no acompanhamento do veículo e parou o Corsa, que era conduzido por um homem de 24 anos, ao lado de um passageiro de 30 anos. O trio foi detido e levado para a delegacia.

A outra moto, também conhecido como scooter, foi localizado na Rua do Chumbo, mas o suspeito que o conduzia fugiu. Um hoverboard também foi recuperado.