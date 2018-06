Seis meses após entrega, Terminal de Americana só tem uma loja

Quase seis meses após a inauguração do Terminal Metropolitano de Americana, só uma loja está funcionando no piso superior do espaço. Há 29 boxes reservados para atividades comerciais, mas o único que está de portas abertas é o da Mais Americana, empresa que comercializa os cartões usados no transporte urbano da cidade.

O térreo do terminal opera desde maio de 2016. A obra completa, com o segundo piso incluído, foi inaugurada em 16 de dezembro do ano passado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). Com as lojas fechadas, o espaço fica vazio. O pouco movimento é formado por quem vai a um dos quatro banheiros. Alguns aproveitam para carregar o celular numa das tomadas do piso superior. Ontem, por volta das 15 horas, só havia três pessoas no local.

O atendente Maicon dos Santos, de 23 anos, passa cerca de duas horas por dia no terminal. Ele mora na Praia Azul e trabalha no Parque Novo Mundo. Para no terminal para apanhar um segundo ônibus tanto na ida quanto na volta. “Principalmente alimentação”, afirma, sobre o que falta no local, enquanto passava o tempo num banco do piso superior.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A exploração comercial do espaço foi terceirizada pela EMTU (Empresa Municipal de Transportes Urbanos) à empresa Ralmídia, que fez a melhor proposta em licitação realizada no ano passado. A empresa paga R$ 11,3 mil mensais pela exploração de 36 boxes – 29 no terminal de Americana e outros sete no terminal de Santa Bárbara d’Oeste. A maioria dos boxes é justamente reservada para o setor alimentício, de acordo com o edital lançado no ano passado (22 das 29 lojas).

Segundo uma funcionária da Ralmídia apontada como responsável pelo aluguel dos espaços, apenas quatro lojas ainda estão disponíveis. O restante já foi alugado para lojas do segmento de “roupas, acessórios, eletrônicos”, disse a funcionária, que não quis ter seu nome divulgado. Ela não soube informar quando as lojas abrirão as portas nem o valor cobrado de aluguel – a informação é que só o setor comercial teria a informação, e que se manifestaria por e-mail, o que não aconteceu.

A EMTU (Empresa Municipal de Transportes Urbanos) informou que a ocupação dos espaços comerciais “é por conta e risco da contratada, sem nenhum prejuízo para o poder público.”

“Ainda que não haja, por enquanto, atividade comercial no piso superior, é nessa área que estão à disposição dos usuários quatro banheiros públicos, sendo dois adaptados para pessoas com deficiência”, informou a empresa.