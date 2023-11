Seguranças espancam clientes de casa noturna em Americana; veja vídeo

Imagens que circulam em redes sociais mostram cenas de agressão em casa noturna em Americana - Foto: Reprodução

Seguranças de uma casa de shows na Avenida Paulista, no Jardim Colina, em Americana, espancaram dois clientes na madrugada desta quarta-feira (15). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as agressões em frente à New Trips.

Ao LIBERAL, a casa noturna repudiou os atos e informou que trocará toda a equipe de seguranças. A reportagem não conseguiu contato com as vítimas.

Em uma das imagens, um homem leva chutes na cabeça mesmo caído no chão. Um bombeiro civil que estava no local auxilia a vítima, que aparentemente estava com dificuldades para respirar.

Pelas imagens, é possível ver ainda que outro cliente de camisa vermelha atravessa a rua, é derrubado e mesmo assim continua sendo agredido por um segurança.

De acordo com a direção do estabelecimento, os clientes foram tirados da casa noturna pois estariam sem camisas dentro dos recinto.

Em nota, a casa noturna afirma que não compactua e repudia qualquer tipo de violência.

“Por se tratar de uma empresa terceirizada de segurança estamos empenhados em apurar e esclarecer os fatos, para que os culpados possam ser responsabilizados”, diz o estabelecimento.

Um dos proprietários da casa de shows disse ao LIBERAL, na manhã desta sexta-feira (17), que os seguranças serão trocados e que o estabelecimento vai continuar a funcionar normalmente.

A Polícia Militar e a Gama (Guarda Municipal de Americana) relataram que não foram acionadas para atenderem o ocorrido. Não houve registro do caso na Polícia Civil.

Colaborou Paula Nacasaki