Segundo dia de concurso público em Americana tem 13 mil ausências

O concurso público promovido pela Prefeitura de Americana foi finalizado neste domingo (29), com a realização do segundo e último dia de provas. Para esta etapa, que tinha a disputa de vagas em 77 funções, a prefeitura estimava a presença de 35 mil candidatos, contudo, compareceram ao local 21,9 mil pessoas, contabilizando uma ausência de pouco mais de 13 mil participantes.

As vagas em disputa no domingo estavam divididas entre os setores de saúde, obras, comunicação, jurídico e informática. O caderno com as questões e o gabarito preliminar da avaliação foram divulgados no site da Avança SP, empresa responsável pelo processo seletivo. O prazo para recurso contra o gabarito é até terça-feira (31), podendo ser feita uma reclamação por questão.

O primeiro domingo de prova, no dia 22, recebeu 8,2 mil candidatos da área da educação, que terá vagas em 15 funções diferentes. Na ocasião, a taxa de ausência foi de 24,5%, com o não comparecimento de 2,6 mil pessoas.

De acordo com o edital de inscrições, o resultado dos recursos, assim como o gabarito oficial e o resultado final preliminar deverão ser diulgados no dia 20 de fevereiro. O resultado final definitivo sairá em 28 de fevereiro.

Ao todo, o processo seletivo oferece 298 vagas, que serão distribuídas em 92 cargos para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.653,70 e R$ 13.419,00 e incluem benefícios como vale-alimentação de R$ 730, almoço nos refeitórios da prefeitura, além de vale-transporte. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco