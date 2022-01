Mortes por Covid-19 em Americana aumentam 185% e vítimas foram mais jovens em 2021

O segundo ano da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) teve 185% mais mortes e vítimas mais jovens em Americana. Entre março e dezembro do ano passado, 222 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. Neste ano, foram 634 óbitos.

Do total de mortes registradas no ano passado, 156 foram de idosos e 66 de pessoas com 59 anos ou menos. Neste ano, 378 pessoas com 60 anos ou mais faleceram por conta da Covid-19 e outras 256 com menos de 59 anos também não resistiram aos sintomas.

A média de idade das vítimas, no ano passado, era de 68 anos. Em 2021, caiu para 64 anos. O número de casos mais que dobrou de um ano para o outro. Enquanto que em 2020 foram atestados 8.580 resultados positivos, neste ano, o número chegou a 19.190.

2020 e 2021: comparação sobre as vítimas da doença em Americana – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Integrante do Comitê de Crise criado pela Prefeitura de Americana para enfrentamento à pandemia, o infectologista Arnaldo Gouveia Junior disse em entrevista ao LIBERAL que em 2020 os casos de Covid-19 eram basicamente provocados pela variante Alfa, que apesar de não ser “boazinha”, tinha uma mortalidade um pouco menor do que a variante Gama, que acometeu a maioria das vítimas em 2021.

De acordo com o médico, outra situação que contribuiu para o aumento no número de mortes é que quando chegou no pico da pandemia, a qualidade do atendimento caiu. Segundo o infectologista, várias estruturas que não eram usadas ou preparadas inicialmente como UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) foram adaptadas com esta finalidade.

“Profissionais foram recrutados para atender em lugares que até então não atuavam. Mais ou menos uma situação de guerra em que conforme vai evoluindo treina-se primeiro os soldados profissionais e depois treina os que não são em 15 dias”, afirmou.

Arnaldo também destaca a falta de medicações. “Uma pessoa que hoje for parar na UTI por Covid vai ter uma possibilidade melhor de sobrevida do que uma internada em julho ou agosto do ano passado, quando a gente estava usando até sala de centro cirúrgico como UTI”.

Felizmente, afirmou o infectologista, a vacinação de adultos foi muito bem sucedida. “O resultado foi excelente e estamos tendo essa trégua agora. Ainda não temos certeza se é uma calmaria que vai persistir ou se vamos ter uma nova tempestade com a vinda da variante africana Ômicron. Aparentemente, pelo que temos acompanhado tanto de relatos da Europa, América do Norte e da África do Sul, parece menos agressiva”.

Em Americana, até o momento, 86,47% (181.597) da população vacinável já completou a imunização. E 40.026 já tomaram a dose adicional.

Secretário de Saúde do município, Danilo Carvalho Oliveira disse ao LIBERAL nesta quarta-feira que, atualmente, a cada 100 pacientes com síndrome gripal apenas três testam positivo para Covid-19.

Em relação ao ano de 2021, afirmou, principalmente em relação aos seis primeiros meses, que a cidade viveu picos intensos da pandemia, mas com o planejamento da secretaria aliado a medidas sanitárias como distanciamento social, efetivação da vacinação e ampliação e descentralização da testagem, Americana conseguiu prestar assistência integral a população.

“Seguimos vigilantes nas atualizações das normas sanitárias tanto da Secretaria Estadual de Saúde como do Ministério da Saúde e em monitoramento diário da Covid-19”, declarou Danilo.

Famílias lamentam perdas de parentes para doença

O ano de 2021 ficará para sempre marcado na vida da auxiliar administrativo Regina Miquelotto, 40 anos. Ela perdeu o pai, Valdir, 80 anos, em setembro, para a Covid-19. “Só tinha ele. Minha mãe e meu irmão já morreram e uma irmã mora fora há anos. Éramos próximos. Morava duas ruas pra cima da casa dele”, afirma Regina.

Valdir tinha insuficiência renal, mas não era paciente de hemodiálise. Ele já tinha tomado as duas doses da vacina quando começou a passar mal em 15 de agosto. “Ele passou pelo médico no dia 18 e foi encaminhado para internação porque o rim estava parando. Foi internado para hemodiálise, fizeram o teste de Covid e no dia seguinte, quando fui visitá-lo, já estava intubado”, recorda.

Segundo Regina, o pai ficou intubado por 25 dias. “Ele fez 80 anos no dia 10 de setembro e morreu um dia depois após uma parada cardíaca. Sempre se cuidou para não pegar Covid”, lamenta.

A professora Roberta Rosa, 31 anos, também foi atingida pela Covid-19 em 2021. Além dela, o marido e a filha terem contraído o vírus, ela perdeu a avó materna e uma tia para a doença.

“Foi bem difícil. Deixei de ver minha avó presencialmente em setembro de 2020 por conta da pandemia e em abril ela morreu. E não pude nem me despedir ou abraçar minha mãe. Não teve velório. Só minha mãe e meus tios acompanharam o enterro. Um mês depois, perdemos minha tia, que morava no mesmo terreno que ela. Abalou bastante a família”.