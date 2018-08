Zanaga comemora 40 anos com dois dias de festa

Foto: Danilo Reenlsober_O Liberal

O bairro Antônio Zanaga 1, em Americana, celebrou no dia 23 de agosto seus 40 anos de fundação, mas a festa ficou para esse final de semana. A Praça Lino Duzzi, na região central do bairro, recebeu uma série de atrações musicais e de dança, além de uma praça de alimentação completa, no sábado, quando cerca de cinco mil pessoas passaram pelo local, segundo a organização do evento. As festividades continuaram durante toda a tarde deste domingo.

Segundo Adolpho Gutierrez Neto, um dos organizadores da festa, o objetivo do evento foi, além de celebrar as quatro décadas do bairro, reunir moradores e amigos do local. "É a primeira vez que o Zanaga recebe uma festa de aniversário. A gente resolveu juntar o pedido dos moradores com um evento de encontro dos amigos que viveram a infância e a juventude aqui no bairro", explicou Gutierrez.

Para Nathália Fernandes Gato, de 26 anos, moradora do Zanaga, a festa ajudou a deixar o final de semana do bairro mais animado. “Fazia tempo que não tinha nenhuma festa por aqui para a gente aproveitar. Ajuda a fazer um final de semana diferente para as famílias”. Já para Ana Carolina Queiroz, 20, que também vive no Zanaga, foi um bom momento de lazer. “Principalmente para as crianças, que não tem muita opção aqui”, disse.

Entre as atrações que passaram pela festa estão o Coral Comunitário do Zanaga, a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, a dupla Adrian e Ruan, Capital Inicial Cover. No domingo, se apresentaram as bandas Tropa de Choque, Impossíveis e Reprise Inédita.

O bairro Antônio Zanaga 1, primeiro núcleo habitacional popular do município, foi criado no dia 23 de agosto de 1978. A ideia da festa surgiu dentro do grupo Turma do Zanaga, que reúne 8,5 mil membros no Facebook. “O Zanaga é carente, de pessoas humildes, que batalham o dia a dia e é um bairro afastado. Então, a ideia do evento foi fazer uma coisa especial para todos participarem, desde as crianças até a terceira idade”, ressaltou o organizador.