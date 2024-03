Segunda edição da Feira Limeira Artesanatos em Americana começa nesta quarta

Considerado o maior do segmento no interior paulista, evento será na Fidam e já ultrapassou a marca de 100 expositores confirmados

Evento reuniu bom público no primeiro dia - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A segunda edição da Feira Limeira de Artesanatos em Americana será realizada nesta semana, com início na quarta-feira (6) e encerramento no sábado (9). Mais uma vez, o palco do evento será a Fidam (Feira Industrial de Americana), com entrada gratuita, assim como o estacionamento.

Até o momento, a feira conta com 117 expositores confirmados, sendo 11 oriundos de Americana. Os demais se dividem entre outras cidades do Estado de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco. Devido à grande abrangência, é considerada uma das maiores feiras do segmento do interior de São Paulo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Iniciada em 2017 e realizada até 2022 em Limeira, a feira é voltada para o varejo e conta com itens para a confecção do artesanato, assim como peças prontas para venda. Entre os produtos ofertados, estão agulhas, artesanatos com madeira, com vidro, aviamentos, bijuterias, biscuit, bonecas de pano, bolsas e malas, entre outros diversos itens.

No ano passado, pela primeira vez em Americana, o evento reuniu cerca de 20 mil pessoas ao longo dos quatro dias de realização, incluindo caravanas de diferentes cidades. A expositora Renata Cavalcanti, que atua em Americana e esteve na edição passada, voltará a expor neste ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“No ano passado foi muito bom, todos os dias com público, espero que continue assim. Levaremos produtos para as tricoteiras, crocheteiras e bordadeiras. Estou feliz pela Feira estar em Americana, pois além de movimentar nossa economia, vejo que nossa população gosta e prestigia”, disse.

Durante os quatro dias de evento, a feira estará aberta ao público das 12h às 19h. Além das exposições, o público terá área de alimentação com food trucks e ambulatório à disposição. Mais informações podem ser conferidas por meio do Instagram @limeiraartesanatosamericana, assim como pelo site www.daeventos.com.br.

*Estagiário, sob supervisão de João Colosalle

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

SERVIÇO: Limeira Artesanatos em Americana

Datas: de 06 a 09 de março de 2024

Horário: 12h às 19h

Local: FIDAM – Av. Nossa Senhora de Fátima, 200, Americana (SP)

Entrada: gratuita e livre para todos os públicos

Estacionamento: gratuito

Mais informações: www.daeventos.com.br (clique em Limeira Artesanatos)

Instagram: @limeiraartesanatosamericana