Segunda edição da Feira Criativa de Americana já tem 33 expositores confirmados

O evento tem o objetivo de expor e comercializar produtos confeccionados pelas alunas do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana)

A 2ª Feira Criativa acontecerá no dia 9 de novembro, das 9h às 15h30, no Cuca - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A 2ª Feira Criativa de Americana, que acontece no dia 9 de novembro, já conta com 33 expositores confirmados.

Organizada pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, por meio do programa Futuro Certo, o evento tem o objetivo de expor e comercializar produtos confeccionados pelas alunas do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana) e por aquelas atendidas pelo programa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Parte dessas alunas ingressaram nos cursos por meio do Futuro Certo, cujo foco é a inclusão produtiva e a geração de renda para as pessoas atendidas pelas duas secretarias.

Quando se formam nos cursos profissionalizantes, os participantes têm a opção de encaminhar currículos para as vagas para as quais estão qualificadas ou empreender.

“Tendo em vista que o PAT já realiza a ponte entre a empresa e o candidato à vaga pretendida, tínhamos um gargalo a ser solucionado com aqueles que buscavam empreender. Foi então que surgiu a ideia de realizar uma feira para que essas pessoas pudessem se apresentar ao município como empreendedores e mostrar os seus produtos em algum evento”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os visitantes poderão encontrar, entre os produtos comercializados, jogos americanos, docinhos de festa, biscoitos decorados, bolsas, moda infantil, masculina e feminina, almofadas, semijoias, entre outros presentes e lembrancinhas alusivos ao Natal e com mensagens de final de ano.

A 2ª Feira Criativa acontecerá no dia 9 de novembro, das 9h às 15h30, no Cuca, que fica na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal.