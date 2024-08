Sediada em Americana, Ares-PCJ terá concurso público e novos escritórios

Sediada em Americana, na Avenida Paulista, no Jardim Santana, a Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) abrirá um concurso público em 2025 e terá dois novos escritórios, que serão construídos em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

A informação foi dada nesta semana pelo diretor administrativo e financeiro da agência, Carlos Roberto de Oliveira, em entrevista ao LIBERAL.

Sede da Ares-PCJ, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As iniciativas fazem parte de um projeto de reestruturação do consórcio público, que foi aprovado em assembleia no dia 21 de março e tem passado por votação nas câmaras dos municípios consorciados. Atualmente, a entidade atende 79 cidades que, juntas, têm pelo menos 11 milhões de habitantes.

Segundo Carlos Roberto, quando a agência foi fundada, em 2011, a intenção era regular apenas a bacia do PCJ, na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Entretanto, o número de cidades que aderiram ao consórcio cresceu e as atividades se expandiram para outras regiões.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Isso tem dificultado os trabalhos da Ares-PCJ. Por isso, será necessário aumentar o quadro de funcionários e construir escritórios em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

As contratações serão feitas por meio de concurso público, que deverá ser aberto no primeiro semestre de 2025 e oferecerá vagas tanto para as novas subsedes quanto para a sede – que continuará em Americana.

“É mais para atendimento de demandas de fiscalização. É ineficiente e contraproducente sair um profissional daqui de Americana e ir, por exemplo, para São José do Rio Preto para fazer uma fiscalização. Então, a ideia é ter um engenheiro de fiscalização para atender a cidade do escritório e o entorno”, disse Carlos Roberto.

O diretor ainda destacou que essa expansão não acarretará em custos para os municípios, uma vez que as taxas pagas pelos consorciados já “bancam” as iniciativas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ainda no projeto, há mudanças na governança da Ares-PCJ e novos protocolos para ouvidoria e para realização de reuniões e assembleias. Uma alteração que deverá ocorrer é no mandato do diretor da agência, que deixará de ser a cada dois anos, com possibilidade de recondução, e passará a ser único de cinco anos.

Essas adaptações constam em uma norma de referência da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) e precisam ser seguidas por todos os consórcios reguladores. Caso contrário, as cidades que integram o grupo podem deixar de receber recursos do governo federal para saneamento básico.

Como se tratam de alterações no protocolo de intenção, que é o documento máximo da Ares-PCJ, precisam ser aprovadas em assembleia e pela maioria das câmaras dos municípios consorciados.

Até o momento, de acordo com Carlos Roberto, 15 câmaras já aprovaram a decisão, como fez o Legislativo americanense na última semana, em primeira discussão. A expectativa é que todas deem os seus vereditos até novembro.