Sede social do Veteranos será transformada em condomínio

Clube de Americana vai concentrar toda sua estrutura no espaço do São Luiz, que passará por reforma

O Veteranos vai concentrar toda sua estrutura em seu clube de campo, no São Luiz, em Americana. A sede social, localizada na Avenida Paulista, na Vila Nossa Senhora de Fátima, dará lugar a um empreendimento residencial com duas torres.

Trata-se de um acordo entre o Veteranos e a Pura Construtora e Incorporadora, que anunciaram as novidades nesta quarta-feira.

Sede social do Clube Veteranos dará lugar a condomínio – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Pura adquiriu a sede social e ficará responsável pela construção do condomínio. Porém, primeiro de tudo, a empresa fará uma reforma no clube de campo, que passará a contar com novos espaços.

O serviço começa no próximo mês e deve durar cerca de um ano. Só depois, a sede social será desativada. Os valores não foram divulgados.

No clube de campo, haverá a instalação de um novo salão de festa, sauna, academia, sala de ginástica, sede administrativa e sala de jogos. A Pura também se compromete a fazer o desassoreamento do lago.

“Os principais beneficiados serão os sócios, porque eles vão ter instalações modernas, novas, num único local”, disse o engenheiro responsável pela obra, Victor Coelho. Segundo ele, o projeto também inclui acessibilidade.

O presidente do Veteranos, Denilson Rossato, apontou que a sede social se tornou “inviável”. De acordo com ele, clube enfrenta problemas com a Promotoria de Justiça por conta dos ruídos no local.

Contrato foi assinado na noite desta quarta – Foto: Rodrigo Alonso / Liberal

Victor ressaltou que não existirá esse tipo de situação no clube do campo, pois as novas estruturas contarão com isolamento acústico. “Não vai, de forma nenhuma, causar algum tipo de impacto na vizinhança”, comentou.

Outro ponto levantado por Denilson é com relação às despesas. Ele citou que, hoje, o Veteranos precisa bancar dois espaços, com duas cobranças de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), por exemplo. Com a centralização num só espaço, os custos serão menores.

“As expectativas são as melhores. É uma questão de necessidade do clube também, de atualização, a coisa vem se modernizando, e a necessidade levar tudo para um lugar só, de termos um único local para que as famílias possam confraternizar”, afirmou o presidente.