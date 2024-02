O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, afirmou nesta quinta-feira (8) que a pasta adequará o novo piso dos professores de creche e ADIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil), de acordo com portaria publicada pelo MEC (Ministério da Educação). O valor mínimo para 2024 é de R$ 4.580,57, um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior.

Secretário falou na Rádio Clube (AM 580) sobre o assunto – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Em entrevista à Rádio Clube (AM 580), Ghizini confirmou o reajuste e ressaltou que a valorização dos profissionais da educação é uma das prioridades do prefeito Chico Sardelli (PV).

“Nós atendemos todos os anos, e nós atenderemos mais uma vez. É importante ressaltar que, em Americana, somos ainda mais avançados na valorização dos servidores. Enquanto a maior parte dos municípios paga o piso em cima do salário total, pagamos no salário base”, comentou.

Na última terça, o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) encaminhou um ofício à prefeitura solicitando a adequação do salário dos professores da Educação Básica. O valor previsto é válido para a rede pública de todo o País, com jornada de ao menos 40 horas semanais.

De acordo com a diretora sindical, Patrícia Oliva Cavicchioli, geralmente o município aguarda a negociação da pauta de reivindicações dos servidores, em março, para falar também sobre o reajuste dos professores de creche e ADIs.

“Acredito que em um prazo de 10 dias a gente comece com as negociações da data-base e incluiremos essa adequação também”. No ano passado, a prefeitura pagou retroativo a data da promulgação da lei.