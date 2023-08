Secretário não vê tempo hábil para instalação de UPA 24h na Praia Azul até 2024

Assunto foi abordado durante o programa Liberal no Ar, nesta quinta - Foto: Rodrigo Alonso / Liberal

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, acredita que não haverá tempo hábil para instalação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas na Praia Azul ainda neste mandato.

A implantação da unidade era uma promessa do governo Chico Sardelli (PV), que projetava quatro postos 24 horas até o fim de 2024, além do PS (Pronto-Socorro) do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi.

No entanto, Danilo justificou que, no primeiro ano da gestão, o foco foi a pandemia da Covid-19. Ele apontou que a Secretaria de Saúde só conseguiu atuar em outras frentes a partir de 2022, razão pela qual a pasta não deverá atingir o objetivo de ter quatro unidades 24 horas abertas neste mandato.

“Fica muito apertado”, afirmou o secretário durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), nesta quinta-feira.

Até por esse motivo, o Executivo planeja ampliar o horário de funcionamento da UBS (Unidade Básica de Saúde) Praia Azul. A unidade, que atualmente encerra o expediente às 16h30, passaria a ficar aberta até as 20h30.

Por enquanto, há dois postos 24h além do HM: o PA (Pronto Atendimento) Zanaga e a UPA São José. A prefeitura também tem planos para instalação de uma UPA no bairro Dona Rosa, em 2024. A unidade já está inclusa nas diretrizes orçamentárias para o próximo ano.

Dona Rosa

A ideia é instalar a UPA no terreno que hoje abriga a UBS (Unidade Básica de Saúde) Dona Rosa. Segundo Danilo, em 2012, o prédio era planejado para ser uma UPA, o que não se concretizou. O secretário apontou que atualmente o imóvel possui 70% da estrutura necessária para ser uma unidade nesses moldes.

“Julgamos que, se eu já tenho uma unidade que está 70% construída e que foi planejada para ser uma UPA, nós vamos finalizar, ou seja, ampliar os 30% restantes e consequentemente entregar aquela unidade”, disse.

Com a implantação da UPA nesse terreno, a prefeitura construiria uma outra UBS no bairro, de acordo com Danilo.