Secretário estima ocupação de 50% no Pós-Represa

O secretário de Planejamento de Americana, Angelo Marton, estima que de 50% a 55% da região do Pós-Represa seja ocupável. O plano diretor da área, que definirá as regras de desenvolvimento do local, foi elaborado pela pasta e está atualmente em análise na Secretaria de Negócios Jurídicos. O próximo passo é enviar o projeto de lei para a câmara, que realizará duas audiências públicas antes da votação.

Além do perímetro aproveitável, o restante é dividido entre áreas de preservação (cerca de 30%), que não podem ser exploradas, e locais já ocupados, como a Estrada Ivo Macris e área da CPFL. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O Pós-Represa concentra aproximadamente um terço do território de Americana, segundo o secretário. O plano diretor do Pós Represa definirá onde pode haver empreendimentos residenciais e empresas, por exemplo.

De acordo com a prefeitura, quase 80% da área da região pertence a uma pessoa. Segundo Marton, a maior parte das terras é de Juca Abdalla, dono do banco Clássico, no Rio de Janeiro. Mas, de acordo com o secretário de Planejamento, a prefeitura não tem intenção – nem recursos – de fazer desapropriações para instalar equipamentos e vias públicas.

A ideia é condicionar a aprovação de futuros loteamentos à realização desse tipo de intervenção. “Farão parte das diretrizes futuras de ocupação das áreas de responsabilidade dos empreendedores”, explica o secretário.

Número

O número máximo de unidades habitacionais em cada empreendimento ficará limitado a 300 moradias, de acordo com Marton. A quantidade segue o que já tinha sido definido no PDFU (Planto Diretor de Desenvolvimento Físico e Urbanístico) da cidade, aprovado na câmara ano passado.

A intenção da prefeitura é que a região seja autossuficiente, com trabalho e rede de serviço perto de casa.