Secretário estadual de Saúde afirma que ‘pólio vai voltar ao Brasil’

Segundo Jean Gorinchteyn, no Estado de São Paulo, apenas 33% do público-alvo tomou as três doses da vacina

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, deve voltar ao Brasil. A afirmação é do secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn. Para ele, movimentos antivacinas favoreceram a evasão à imunização e isso pode refletir no retorno da circulação do poliovírus ao país.

Para se ter uma ideia, no Estado de São Paulo, apenas 33% do público-alvo, que inclui crianças de 0 a cinco anos, tomou as três doses da vacina, que é o único meio comprovado de evitar a doença. A meta era atingir 95%.

Secretário estadual esteve no Grupo Liberal ontem – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Nós estávamos vendo essas quedas bem antes da Covid, mas os movimentos antivacinas se intensificaram durante a pandemia, fazendo então com que essa imunização fosse comprometida”, declarou o secretário.

A afirmação foi feita durante entrevista as rádios Gold (94,7 FM) e Clube (AM 580), nesta sexta-feira (16). Gorinchteyn esteve em Americana para visitar a carreta do Programa Estadual Mulheres de Peito, que está na Praça Comendador Müller, no Centro, desde o último dia 13.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele ainda reforçou a gravidade da contaminação. Além do risco de paralisação dos membros inferiores, os casos podem evoluir para óbito de crianças menores de um ano.

Outro aspecto apresentado pelo secretário para a chegada da pólio ao Brasil é a circulação de pessoas não imunizadas que deixaram seus países por conta da guerra da Ucrânia, principalmente cidadãos do leste europeu.

“A circulação do vírus da pólio está acontecendo, infelizmente, é uma questão de tempo até chegar ao Brasil”, pontua Gorinchteyn.

Para ampliar a imunização no público alvo, diversas ações têm sido realizadas pelo governo estadual, como as campanhas de multivacinação e trabalhos de conscientização.

Além disso, em âmbito federal, a União prorrogou o fim da campanha de vacinação da pólio até o dia 30 deste mês. O prazo inicial era 9 de setembro.

COVID

Gorinchteyn falou que no momento não há expectativa de ampliação da faixa etária para aplicação da 4ª dose contra a Covid. Isso porque, assim como os demais estados, a pasta aguarda a liberação do Governo Federal de mais doses.

De acordo com ele, os municípios que estão ampliando o público vacinal têm conseguido fazer isso porque utilizam doses remanescentes.