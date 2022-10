Secretário descarta reintegração no Zincão e promete solução

Segundo Cezaretto, existem tratativas para construção de moradias para as pessoas do local

De acordo com o secretário, a prefeitura tem procurado uma área pública para a instalação das moradias - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Luiz Carlos Cezaretto, descartou a possibilidade de uma reintegração na favela do Zincão, no Parque da Liberdade, e garantiu que o governo Chico Sardelli (PV) trará uma solução.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o secretário, existem tratativas junto ao governo estadual para a construção de moradias para as pessoas que residem na ocupação.

“Está muito adiantando. Estamos numa condição, se tudo der certo, de realmente tirar toda aquela população de lá e levar para um lugar que eles possam chamar de seu”, afirmou Cezaretto na última sexta, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

A ideia é levar as famílias para um lugar próximo do Zincão, para que ninguém precise mudar completamente a rotina. Trata-se, inclusive, de uma orientação do governo estadual. “Se leva para outro local, você cria uma dificuldade de adaptação para essas pessoas”, disse.

De acordo com o secretário, a prefeitura tem procurado uma área pública para a instalação das moradias. Ele destacou que o Executivo, além de levar essas pessoas para um local regularizado, quer dar condições para que elas se mantenham financeiramente.

“Nós queremos levar essas famílias, mas também dar estrutura para elas, para que elas possam ter seu subsídio, sua renda familiar. Ali, são recicladores, são pessoas que fazem um trabalho. E não adianta levar para um lugar onde eles não tenham condição de fazer.”

Conforme consta no Informativo Socioeconômico da prefeitura, em 2021, havia 189 barracos no Zincão, que, por estar numa APP (Área de Preservação Permanente), não pode abrigar moradias. Cezaretto apontou que essa situação tem resultado em cobranças por parte do Ministério Público do Estado.

O problema já vem de anos, mas há a promessa de resolvê-lo ainda nesta gestão. “É uma honra para nós, tanto para o prefeito como para mim hoje, à frente da secretaria, poder chegar ao final de mandato com uma solução definitiva para o caso do Zincão”, comentou.