Secretário de Saúde promete abrir UPA Cillos neste ano

Danilo Carvalho Oliveira falou sobre o assunto em encontro do Conselho Municipal de Saúde, na câmara, nesta quarta-feira

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, prometeu abrir neste ano a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas da Avenida Cillos, no Jardim São José. Ele falou sobre o assunto nesta quarta-feira, durante reunião do Conselho Municipal de Saúde, realizada na câmara.

“O que eu posso afirmar de concreto é que, neste ano, eu vou entregar a UPA Cillos. Isso é fato”, disse o secretário, sem informar uma data. A UPA terá como público-alvo a população da região da Cidade Jardim.

Até então, a gestão Chico Sardelli (PV), que pretende entregar uma unidade 24 horas por ano, tinha uma dúvida sobre qual região seria contemplada em 2022.

Além da Cidade Jardim, outra opção era a região do Parque Gramado, onde a implantação desse modelo de atendimento deverá ficar para um outro momento.

O que pesou a favor para a Cidade Jardim foi o fato de o prédio da Avenida Cillos, por ter funcionado como UPA entre 2015 e 2017, já possuir uma estrutura praticamente pronta.

Atualmente, duas unidades da rede municipal funcionam 24 horas por dia: o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e o PA (Pronto Atendimento) Zanaga.

Se a prefeitura concretizar o plano de governo de Chico, haverá quatro postos 24 horas até o fim do mandato, nas regiões do Zanaga, Cidade Jardim, Parque Gramado e Praia Azul, além do hospital.

No entanto, segundo Danilo, essa ideia ainda necessita de reflexão. “Eu preciso ter um hospital de porta aberta se eu tenho quatro UPAs no município? Então, são discussões que precisam ser feitas e amadurecidas, mas que estão no radar”, afirmou o secretário aos conselheiros.

A UPA Cillos será uma das unidades que deverão ser gerenciadas pela OS (Organização Social), que, caso seja realmente contratada pelo Executivo, também vai administrar o HM e a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

O Conselho Municipal de Saúde ainda fará uma reunião extraordinária, em data a definir, para seus membros darem um parecer positivo ou negativo sobre a contratação da OS.