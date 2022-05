Secretário de Saúde prevê entrega da Unacon para a próxima semana

Definição da data depende da agenda do governo estadual; Rodrigo Garcia (PSDB) deverá participar da inauguração

A Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), em Americana, deve começar a funcionar na próxima semana, conforme informou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Unidade já está preparada para abrir as portas – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Segundo ele, a unidade já está preparada para atender a população a partir da semana que vem. Porém, a definição da data de inauguração depende da agenda do governo estadual, que será responsável pelo custeio dos serviços – vai disponibilizar R$ 5,5 milhões por ano.

Tanto o governador Rodrigo Garcia (PSDB) quanto o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, deverão participar da cerimônia. Dentro do Governo de São Paulo, há a expectativa de que eles consigam inaugurar a Unacon na próxima semana.

Danilo não descarta, porém, iniciar o atendimento na unidade antes da solenidade com as autoridades, caso haja imprevistos na programação.

“Se disserem que vai demorar demais, o interesse público é o que prevalece, e nós já estamos a todo vapor para inaugurarmos a nossa sede”, afirmou o secretário nesta quarta-feira, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Além de Americana, a Unacon também vai receber pacientes de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. O local vai oferecer quimioterapia e cirurgias para as áreas de ginecologia, urologia, mastologia e cirurgia geral. Essas quatro especialidades, de acordo com Danilo, representam 75% da demanda de Americana.