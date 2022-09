Secretário de Saúde garante convênio com Hospital Seara e aumento de subvenção

Prefeitura de Americana chegou a um acordo com o hospital depois de ameaça de fechamento, diz Danilo

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, garantiu que a prefeitura vai renovar o convênio com o Hospital Seara para o próximo ano e que o valor da subvenção aumentará.

A declaração ocorre três meses após uma ameaça de fechamento por parte do hospital, que reclamava de falta de apoio da administração municipal. Segundo o secretário, faltam apenas trâmites burocráticos para a renovação do contrato.

“Estamos na fase mesmo burocrática, vendo a questão documental, mas vai ser renovado o contrato sim. Inclusive, está na Secretaria de Negócios Jurídicos para que nos próximos dias, no máximo semanas, a renovação do contrato seja realizada. Isso é uma coisa que já está superada”, disse.

Hospital reclamava de falta de apoio da administração municipal – Foto: Facebook / Reprodução

Danilo falou sobre o assunto nesta segunda-feira, após ser questionado pela reportagem durante a inauguração da nova unidade do Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), na Vila Dainese.

Na ocasião, ele disse que não se lembrava qual seria o novo valor da subvenção. “Chegamos a um acordo que ficou bom para eles e bom para a gente também”, resumiu.

Depois, em nota enviada ao LIBERAL, o Executivo comunicou que o novo valor só “será divulgado após formalização e assinatura do contrato”.

Atualmente, a prefeitura paga R$ 99.996,40 por mês ao Seara, que afirma precisar de mais. O acordo vale até o fim do ano e, de acordo com o secretário, será renovado por mais 12 meses.

Procurado pela reportagem, o hospital comunicou que a negociação com o Executivo, de fato, avançou, mas ressaltou que ainda aguarda a formalização do contrato para conhecer e divulgar os detalhes do convênio.

Conforme diz o Seara, a administração municipal compra oito leitos por mês ao custo de R$ 400 por paciente, por um período máximo de três dias, mas as pessoas ficam internadas, em média, de 45 dias a dois meses. O novo acordo cobriria 30 dias de internação, com valores atualizados.

Em junho, quando ameaçou fechar, o Seara revelou que tinha uma dívida de R$ 3,4 milhões. Trata-se do único hospital da cidade que oferece tratamento psiquiátrico pela rede pública e particular.