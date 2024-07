Secretário de Saúde diz ver com ‘bons olhos’ uso de contêineres no CCZ em Americana

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, disse ver com “bons olhos” a proposta aprovada no fim de junho pelo Comsaude (Conselho Municipal de Saúde de Americana) de usar contêineres como alternativa para setores do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) que estão com estruturas danificadas. A ideia tem sido avaliada pela pasta para implantação.

“Nós vimos com bons olhos, porque a parte onde tem animais já fizemos as reformas necessárias, mas a parte administrativa ainda precisa de adaptações. Estamos vendo como viabilizar esses contêineres e lógico que isso é uma coisa provisória, porque a ideia mesmo, no futuro, é fazer todo o projeto do novo CCZ”, afirmou Danilo, em entrevista ao LIBERAL nesta quarta.

Em maio de 2022, a Defesa Civil do município emitiu um laudo no qual apontou que a sede do centro corre risco de desabar. Segundo o documento, o imóvel está com trincas “profundas” em todos os cômodos e, quando chove, entra água por todo lado.

A prefeitura elaborou um projeto que prevê a demolição do prédio onde fica o setor administrativo, além de manutenções nas outras estruturas. Para tirar a proposta do papel, o Executivo precisa investir R$ 1,5 milhão.

Segundo o secretário, a administração ainda tenta a liberação de uma verba de R$ 500 mil por parte do Governo de São Paulo, recurso oriundo de uma emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PP).

Enquanto o montante necessário não é levantado pela prefeitura, o Comsaude propõe o uso de contêineres, que abrigariam a administração, o setor de operações em animais e a farmácia.