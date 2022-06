Secretário de Obras de Americana sofre tentativa de assalto e cai com o carro em barranco

Adriano Alvarenga Camargo Neves deu ré no carro e ainda tomou a arma do bandido; ele não se feriu

O secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Alvarenga Camargo Neves, sofreu uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira (10), na região da Praia Azul. Ao ser abordado pelos bandidos, ele deu ré no carro e caiu com o veículo em um barranco na Rua Humberto Menghini, mas não se feriu. Ninguém foi preso.

Veículo caiu na Rua Humberto Menghini e ficou danificado – Foto: Policial Padrão

O crime aconteceu quando o secretário saía de sua casa. Um ladrão chegou a abrir a porta do carro de Adriano, momento em que ele deu ré. Antes da queda, enquanto dirigia para trás, a vítima tomou o revólver do criminoso e deixou a arma dentro do automóvel, que ficou danificado.

Havia dois bandidos na ocorrência. Ambos fugiram. Um deles correu em direção a uma mata, enquanto o o outro atravessou a rua, entrou em um Ford Fiesta Sedan, de cor prata, e dirigiu rumo à Rodovia Anhanguera (SP-330). Eles derrubaram um celular no chão durante a fuga.

Adriano durante entrevista no programa Liberal no Ar – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As informações são da Polícia Militar. Viaturas da Gama (Guarda Municipal de Americana) e a equipe de perícia técnica também compareceram no local. O revólver e o celular foram apreendidos pela Polícia Civil, que registrou boletim de ocorrência sobre o caso, que aconteceu por volta das 8 horas.