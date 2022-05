Secretário de Habitação sugere Sabesp para o abastecimento no Pós-Anhanguera

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Luiz Carlos Cezaretto, discute a possibilidade de um acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para fornecimento de água e tratamento de esgoto no Pós-Anhanguera.

Segundo ele, o assunto deverá ser debatido numa reunião com a superintendência da Sabesp, em data ainda a ser marcada. O trabalho da Sabesp em Americana, de acordo com o secretário, ocorreria paralelamente ao do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Obra de subadutora do DAE para o Pós-Anhanguera, em 2016 – Foto: Arquivo / O Liberal

“Praticamente, compraríamos a água e o tratamento de esgoto pela Sabesp”, explicou Cezaretto nesta quarta-feira, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). A ideia dele é incluir o prefeito Chico Sardelli (PV) na discussão.

O secretário destacou o potencial do Pós-Anhanguera, mas citou que existem dificuldades com relação ao fornecimento de água e ao tratamento de esgoto nessa região.

“Assim que nós passarmos essa dificuldade, que é a água e esgoto, com certeza aquela região tomará uma nova amplitude, um novo progresso”, afirmou.

De acordo com Cezaretto, recentemente, a prefeitura já havia debatido sobre esses problemas num encontro com representantes do Ministério Público Estadual e com os prefeitos de Paulínia, Du Cazelatto (PL), e Cosmópolis, Junior Felisbino (PP) – cidades que formam, junto de Americana, a chamada “Tríplice Fronteira” na região do Pós-Anhanguera.