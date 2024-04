Secretário de Habitação de Americana é exonerado para retomar cargo de vereador e se filia ao PRD

A Prefeitura de Americana exonerou na tarde desta quinta-feira (4) o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, conhecido como Luiz da Rodaben, que retomará a sua cadeira na câmara. A decisão era esperada desde o início do ano, conforme noticiou o LIBERAL, já que o prefeito Chico Sardelli (PL) conta com Rodaben em sua base política nas eleições municipais deste ano.

Porém, para que o agora ex-secretário pudesse disputar o pleito, o Executivo tinha de oficializar a exoneração até esta sexta-feira (5) devido ao prazo de desincompatibilização, que determina que um pré-candidato ou uma pré-candidata deve se afastar, de forma temporária ou definitiva, de determinado cargo ou função para concorrer a uma vaga na eleição.

Luiz da Rodaben volta à câmara depois de três anos como secretário de Habitação – Foto: Câmara Municipal de Americana / Divulgação

No caso de secretário municipais que irão pleitear uma cadeira no Legislativo, de acordo com o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), o afastamento deve ocorrer 6 meses antes da eleição.

Rodaben deverá retomar a sua vaga na câmara nesta sexta. Em três anos à frente da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, ele foi responsável na elaboração e consolidação de projetos residenciais como 300 moradias populares no Jardim das Orquídeas, 200 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida no Nielsen Ville e novo condomínio no Jardim da Balsa.

Segundo apurou a reportagem, o advogado Ordival Olivatto irá substituir Cezaretto, o que deverá ser oficializado ainda nesta semana.

Rodaben deixa o Cidadania e se filia ao PRD

Além de retornar ao Legislativo, Rodaben confirmou ao LIBERAL que irá assinar, nesta quinta, a sua filiação ao PRD. O vereador anunciou no fim do mês passado, em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), que deixaria o Cidadania.

“Amanhã [sexta] devo retomar o meu gabinete lá na câmara e já com a minha ida ao PRD oficializada. Foi uma decisão que eu tomei nesta semana”, apontou.

