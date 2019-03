Secretário de Americana espera por novos médicos em 60 dias

O secretário de Saúde de Americana, Gleberson Miano, afirmou ontem que em breve a prefeitura vai lançar o edital de licitação para contratar uma empresa que irá fornecer clínicos gerais, ginecologistas e pediatras à rede de atenção básica. Sua expectativa é que algo em torno de 23 ou 24 profissionais estejam aptos a trabalhar em 60 dias. “Mas eu quero antes.”

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A demora para marcar consultas com clínicos gerais tem sido um dos problemas da saúde. Segundo o próprio Gleberson, há casos em que o paciente só consegue uma agenda para novembro. “As consultas estão muito longe, novembro, outubro. A gente quer ter consulta pra dois meses no máximo”, afirmou o secretário. A maioria das vagas será para clínico.

Hoje, a rede de atenção básica tem cerca de 50 médicos, segundo Gleberson. A contratação havia sido anunciada em dezembro. Na ocasião, a Saúde falou em 19 profissionais. Mas, neste meio tempo, a rede perdeu mais gente – Gleberson acredita que foram três baixas entre os médicos.

A demora ocorreu porque estava em discussão o formato – se seria por concurso, processo seletivo ou via contrato com uma empresa. O município optou pela terceira opção.

De acordo com o secretário de Saúde, neste momento a equipe da pasta trabalha na elaboração do memorial descritivo do edital de licitação (trecho que detalha exatamente o que a prefeitura precisa).

Um dos reflexos da falta de clínicos gerais na rede é a fila de pessoas que tenta encaixe (aparece sem consulta marcada no postinho na expectativa de ser atendido).

Geralmente, é o caso de pessoas que precisam de uma receita para medicação. Como já mostrou o LIBERAL, há casos de idosos que chegam às 4h ao posto de saúde do Jardim São Paulo (que abre às 7h30) para tentar atendimento.