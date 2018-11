Secretário confirma que HM vai receber 35 enfermeiros e técnicos

A Fusame (Fundação Saúde de Americana) irá contratar empresa terceirizada para fornecer 35 enfermeiros e técnicos de enfermagem para atuar no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O edital de abertura de licitação para escolha do fornecedor deve ser publicado no início deste mês, segundo o secretário de Saúde, Gleberson Miano, e a intenção é que os profissionais passem a atuar ainda em dezembro.

De acordo com o secretário, existe pressa para essa contratação porque dezembro costuma ser um mês marcado por grande número de atendimentos e também de faltas de funcionários concursados. “Dezembro é sempre complicado, aumenta número de atestado, não sei se por causa das festas, todo mundo mais cansado. A gente tem aumento significativo de ausências no HM e vamos suprir com essa contratação”, afirmou. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O secretário informou que a opção pela terceirizada foi feita por que a experiência de uso de médicos da empresa Hygea, que hoje fornece profissionais para plantões no HM, tem sido positiva.

“Não que a gente tenha algo contra o concurso público, mas existe uma polêmica em relação a isso por conta de LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). Temos tido experiências boas com essas ditas terceirizações, porque a gente consegue negocia preço com a melhor empresa, porque quando tem licitação, as empresas ficam ali para oferecer o melhor preço, e temos que tirar vantagem disso num período de crise”, explicou.

O secretário informou também que conseguiu modificar o contrato com a Hygea para colocar médicos terceirizados para atuar também no Pronto Atendimento do Zanaga, que tem sido alvo de reclamações nos últimos meses.

Outro gargalo da Saúde de Americana tem sido a falta de médicos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A solução seria a contratação de médicos, segundo o secretário, que inicialmente sugeriu ao Executivo a abertura de concurso público. Nesta quarta-feira, entretanto, ele disse ao LIBERAL e também em reunião do Conselho Municipal de Saúde, que a Pasta estuda contratação de empresa terceirizada para fornecer médicos para a atenção básica. A meta é conseguir colocar 25 médicos nos postos ainda no início do ano que vem.

Na reunião do conselho, o presidente José Sebastião de Souza Campos, disse que a solução da atenção básica é primordial. “A UBS constituída evita doenças, evita tratamentos forçados no HM. Prevenção é tudo”.

Também na reunião, o secretário informou o recebimento de uma emenda parlamentar federal, de R$ 250 mil, que será utilizada para melhorias em ao menos três unidades básicas do município.