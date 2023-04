Secretaria define participantes da Rota Cervejeira Americana 2023

Dez cervejarias artesanais da região estão confirmadas nesta primeira edição - Foto: Divulgação - Secom

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana divulgou, nesta terça-feira (25), a relação das empresas participantes da Rota Cervejeira Americana 2023, que será realizada pela Prefeitura nos dias 20 e 21 de maio, no Centro de Cultura e Lazer (CCL). As empresas credenciadas fornecerão alimentos, bebidas e lazer ao público presente no evento, criado com o objetivo de valorizar a gastronomia e o setor gastronômico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Estão credenciadas as seguintes empresas do setor gastronômico: Pizzana Mozzafiato, Mais Vis Cafeteria, Koldi Sorvetes, Kalango Cervejaria Artesanal, Padaria Vitória, Vinun Winebar, Sancta Cervejaria, Bica Pizzaria, Eu amo pastel Joel e Leia e Cervejaria Knights. O Rota Cervejeira contará também com Espaço Kids com monitores, brinquedos infláveis e outros destinados ao público infantil e a empresa credenciada é a JoyToys.

Dez cervejarias artesanais da região estão confirmadas nesta primeira edição do Rota Cervejeira: as americanenses Kalango Cervejaria, Knights Cervejaria, Marés Cervejaria Artesanal, Seven Hands Cervejaria e Hopbeer e as cervejarias Maali, IB e Toca da Mangava (de Campinas), Gravetos (Valinhos) e Sancta (Santa Bárbara d’Oeste).

Evento séra realizado no Centro de Cultura e Lazer – Foto: Marilia Pierre – Prefeitura de Americana

O evento foi idealizado pela Unidade de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e tem a participação do Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

“Seremos os anfitriões da primeira edição do Rota Cervejeira graças à ação do prefeito Chico Sardelli, que prontamente indicou Americana para sediar o evento de estreia, o que nos permitirá atrair olhares para a gastronomia americanense, estimulando o turismo e apoiando os empreendedores locais”, lembrou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além das atrações gastronômicas, o Rota Cervejeira Americana 2023 terá uma programação musical voltada ao rock e ao blues. No sábado, das 11h às 22h, estão confirmadas as apresentações das bandas e grupos João Ormond (viola pantaneira), Duetz4Fun, UP Blues Quarteto e Rock N’Roça. No domingo, o evento ocorre das 11h às 21h e haverá shows de Geraldo Barbablue, Banda PlayGround e Banda London.