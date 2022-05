Secretaria de Saúde tem 25 vagas de estágio abertas em Americana

Secretaria de Saúde de Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Secretaria de Saúde de Americana informou nesta terça-feira que está com 25 vagas de estágio: uma para Jornalismo, uma para Medicina Veterinária, 12 para Administração, duas para Enfermagem, uma para Biomedicina, duas para Serviço Social, uma para Direito e cinco para estudantes do ensino médio.

Um requisito é que o interessado esteja estudando à noite. Os estagiários deverão cumprir seis horas de trabalho, no período diurno.

Os universitários têm direito a uma bolsa de R$ 800 e vale-transporte no valor de R$ 100. Para as cinco vagas do ensino médio, os interessados devem ter, no mínimo, 14 anos completos. A bolsa para essa categoria é de R$ 550, mais os R$ 100 de vale-transporte.