Secretaria de Saúde reabre agendamento para 1º dose em Americana

A Secretaria de Saúde de Americana reabriu, na noite desta sexta-feira (19), o agendamento para aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 em idosos de 72 anos ou mais. O serviço estava suspenso desde a manhã desta quinta, pois não havia mais horários disponíveis.

Agora, há vagas abertas para terça-feira, dia 23, em oito unidades: ESF (Estratégia Saúde da Família) Parque da Liberdade, UBS (Unidade Básica de Saúde) São Vito, UBS Vila Galo, UBS São Domingos, ESF Jardim Brasil, UBS Parque Gramado, ESF Praia Azul e UBS Mathiensen.

As informações foram conferidas pelo LIBERAL por volta das 19 horas. O agendamento deve ser feito no site da Secretaria de Saúde. A pessoa precisa escolher uma das unidades e um dos horários indicados. Os endereços e telefones de cada posto estão disponíveis no portal.

A aplicação da primeira dose também acontece no drive-thru localizado em frente à UBS Cillos, sem agendamento. A unidade fica na Avenida de Cillo, 2310, no bairro São José. No entanto, o acesso é pela Rua Hugo Beraldo, esquina com a Rua dos Cravos.

No drive-thru, os profissionais têm aplicado apenas a primeira dose. No caso das pessoas que vão tomar a segunda (idosos a partir de 80 anos e profissionais da saúde), há a necessidade de agendamento pelo site, e a aplicação ocorre nas outras unidades.

No momento da vacinação, os pacientes devem apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência.