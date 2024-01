Secretaria de Saúde de Americana oferece 20 vagas de estágio

Oportunidades são para estudantes de Farmácia, Administração, Direito e aos alunos do ensino médio

A Secretaria de Saúde Americana disponibiliza 20 vagas para estágio. As oportunidades são para estudantes de Farmácia (7), Administração (3), Direito (2) e aos alunos do ensino médio (8).

A remuneração é de R$ 1.008,96 para alunos do Ensino Superior e R$ 693,66 para estudantes do Ensino Médio. Além disso, há auxílio transporte de R$ 126,12 nas duas modalidades. É necessário que o aluno esteja matriculado no período noturno da faculdade ou escola.

A jornada de trabalho é de seis horas diárias, de segunda à sexta-feira

Os interessados podem cadastrar o currículo no site da Secretaria de Saúde, depois acessar o menu “Serviços Online” e selecionar a opção “Cadastro de vagas para estágio.