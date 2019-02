Secretária de Saúde de Americana cria comissão para metas na rede

A Secretaria de Saúde de Americana criou uma Comissão Permanente que vai se reunir para tratar de metas na atenção básica. Composta por enfermeiros, agentes comunitários e dentistas, a comissão vai discutir as metas propostas pelo Ministério da Saúde dentro do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica).

As metas se referem, por exemplo, à organização dos processos de trabalho, ações de educação e saúde nas unidades de saúde, e número de agendamentos e atendimentos. Elas são definidas para cada equipe, e a criação da comissão para discuti-las foi uma demanda dos funcionários.

“As próprias equipes queria participar do planejamento, fazer reuniões, e evitar correria para as avaliações”, explicou a enfermeira Ana Paula Barbosa, integrante da coordenação da Rede de Atenção Básica e do grupo da comissão.

Americana faz parte do Programa Nacional desde 2011. A cidade passa anualmente por uma avaliação das metas estabelecidas e, caso tenha obtido bons resultados, recebe recursos trimestrais para a saúde. 20% do valor é usado para a compra de insumos, e o restante incorporado ao salário dos profissionais como forma de incentivá-los. Em 2018 foram enviados R$ 397.200, beneficiando 150 funcionários.