Secretaria de Saúde cobra uso de máscaras em postinhos

Utilização do equipamento continua obrigatório no transporte público, em hospitais e unidades de saúde

A Secretaria de Saúde de Americana reforçou nesta semana a necessidade do uso de máscara para evitar a transmissão da Covid-19 em suas unidades de atendimento, como os postinhos de saúde.

Segundo informações da pasta, nos últimos dias, equipes do setor têm relatado que usuários chegam para serem atendidos sem a proteção facial, o que tem levado as unidades a fornecê-las, de forma excepcional, para que os pacientes não sejam dispensados do horário agendado.

Em março, o governo estadual decidiu que o uso de máscara para a proteção contra o coronavírus não era mais obrigatório na maioria dos espaços. No entanto, a utilização permaneceu obrigatória em locais como o transporte público, hospitais e outras unidades de saúde.

“Não há como as unidades fornecerem continuamente o produto, pois o uso da máscara ainda é obrigatório nesses locais e os usuários precisam estar precavidos em relação ao seu uso durante todo o atendimento”, diz a pasta.

A diretora da Unidade de Atenção à Saúde, Simone Maciel, cobrou a proteção. “Seja um atendimento realizado no Núcleo de Especialidades, no hospital municipal ou em qualquer unidade básica de saúde, todos devem chegar usando a máscara e permanecer com ela enquanto durar a espera”, afirmou. redação