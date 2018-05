Secretaria de Meio Ambiente faz ação na Emei Curumim

Na manhã desta quarta-feira (23), a equipe da Unidade de Educação Ambiental de Americana esteve na Emei Curumim, no Recanto Jatobá, realizando um trabalho com os alunos sobre educação e sensibilização com o meio ambiente.

A ação foi feita de forma lúdica por meio do conto do Sr. Limpildo e os amigos da praia. Foram discutidos temas ambientais de relevância com ênfase no combate as queimadas e descarte irregular de resíduos, a importância da coleta seletiva e da arborização urbana. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Os alunos assistiram a filmes educativos, viram fotos do bairro onde houve queimadas e descartes e receberam materiais contendo endereços dos ecopontos.

Mostrando participação e interesse, os alunos elencaram itens essenciais sobre cuidados com o ecossistema, como economia de água, descarte de lixo na rua, queimadas e reciclagem de materiais e elaboraram a seguinte frase sobre a ação: “A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença”.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Odair Dias, ressaltou o trabalho da Unidade e o trabalho de prevenção feito com crianças. “Neste trabalho de conscientização da população, trabalhamos também os malefícios para estimular as denúncias”, afirmou.

A ação faz parte do projeto EDUCAPRAIA que a Secretaria de Meio Ambiente está desenvolvendo em parceria com a AMA (Associação dos Moradores e Amigos da Praia dos Namorados).

De acordo com a secretaria, o trabalho de conscientização será feita em todas as unidades de ensino do bairro e proximidades, nos estabelecimentos comerciais, entidades religiosas e residências do bairro.

Denúncias

Denúncias de descartes irregulares e queimadas podem ser feitas por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), no telefone (19) 3475-9024, na Unidade de Limpeza Pública, no telefone (19) 3405-9444, na Secretaria de Meio Ambiente, no 3471-7770, no GPA (Grupo de Proteção Ambiental), nos telefones 153 e (19) 3407-0513.

As denúncias podem ser feitas, inclusive, por meio de fotografia, com multa aplicada ao proprietário do veículo flagrado fazendo o descarte. As infrações referentes a queimadas são passíveis de multa no valor R$667,77 e de descarte irregular o valor é de R$ 948,08.

As informações são da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.