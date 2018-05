Secretaria de Meio Ambiente anuncia o Junho Verde

Uma programação extensa, incluindo palestras, caminhadas, pedal noturno e muito mais formam o Junho Verde, que será realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, de 3 a 8 de junho, em vários locais da cidade. Anunciado na tarde desta quarta-feira (23) pelo secretário Odair Dias, o projeto, que terá também a realização da Semana do Meio Ambiente, tem como objetivo potencializar as ações de preservação do meio ambiente e estimular a participação da população.

Foto: Daniela Alves / Prefeitura de Americana

“Elaboramos uma agenda recheada de informações, relacionada diretamente aos moradores de Americana, sobretudo aos alunos. Nossa intenção é multiplicar a divulgação do Junho Verde até que as pessoas mudem alguns hábitos caseiros em relação ao meio ambiente e se tornem permanentes. Com pequenos gestos, é possível fazer grandes diferenças”, disse o secretário.

Diversos locais receberão as atividades da campanha, como Avenida Brasil, escolas municipais e particulares, Praça do “Tio Gaga” e Parque Ecológico. A agenda completa da programação será disponibilizada no site da Prefeitura.

O Junho Verde auxilia Americana quanto ao Programa Município VerdeAzul, que conquistou a 11ª colocação em 2017 entre os 645 participantes de todo o Estado de São Paulo, subindo 15 posições no ranking com relação a 2016. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3471-7770.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.