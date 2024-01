Secretaria de Gestão de Convênios desempenha papel na conquista de recursos em Americana

Por trás dos recursos recebidos pela prefeitura, há todo um processo burocrático, que demanda elaboração de documentos e articulações. E esse trabalho, em Americana, é feito pela Secretaria de Gestão de Convênios, criada em 2022 pela atual gestão.

No mês passado, a atuação da pasta foi elogiada pelo prefeito Chico Sardelli (PV), que destacou a importância dela na conquista de recursos para a cidade.

O secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto – Foto: Rodrigo Alonso/Liberal

As verbas são possíveis graças às tratativas políticas e chegam ao município por meio de emendas parlamentares e programas do governo estadual ou federal.

No entanto, a formalização e o recebimento do dinheiro dependem dos trâmites realizados pela Secretaria de Gestão de Convênios, capitaneada por Vinicius Zerbetto. A pasta, que até 2021 era uma unidade dentro da Secretaria de Planejamento, também conta com outros nove servidores.

“Nós centralizamos todos os convênios das outras pastas para poder fazer um controle dinâmico de gestão, de aplicação”, diz o secretário.

Zerbetto trabalha com três telas de computador em sua mesa, pelas quais monitora o estágio de cada um dos convênios firmados pela prefeitura.

“É um processo extremamente burocrático, com muitos documentos, muitas análises, comunicações entre diversos órgãos, não só internos aqui na cidade, como também na região, no próprio Estado ou União, para poder formalizar esse processo.”

Cabe à secretaria, ainda, elaborar projetos arquitetônicos e estruturais, fazer orçamentos e buscar soluções para pendências que estiverem travando o repasse para o município.

“Até o governo formalizar, por serem vários órgãos trabalhando em cima do projeto, demora muito, mas nem sempre é responsabilidade da prefeitura. Às vezes, está numa análise do governo, que às vezes depende de outras situações, de outras esferas, para poder de fato viabilizar.”

Além do convênio

Em determinados casos, além da formalização do recurso, a realização da obra ou serviço pretendido também depende de licitação, que também é acompanhada pela Secretaria de Gestão de Convênios. “É satisfatório o dia a dia nosso. Quando a gente, de fato, formaliza e começa a colocar em prática, não tem preço que pague”, afirma Zerbetto.

Mesmo após a conclusão da obra ou serviço, a pasta ainda tem trabalho a fazer, pois precisa prestar contas daquilo que foi feito. “Não é uma questão apenas de alimentar um formulário, alimentar um documento, e simplesmente despachar. Pelo contrário. O trabalho realmente é bem árduo.”

Trabalho político

As articulações políticas também fazem parte de todo esse processo. Por vezes, para um deputado, o Estado ou o governo federal destinar uma verba para o município, existe um trabalho de intermediação realizado por algum político local.

Esse “meio-campo” costuma ser feito por vereadores ou, até mesmo, pelo prefeito, que tem viajado frequentemente para São Paulo em busca de recursos.

Em seu computador, Zerbetto tem uma planilha com todas as informações sobre os repasses, como origem do recurso, intermediador, valor e o destino da verba. “Aquela verba que veio para a cultura tem de ser para a cultura. Não posso aplicar em outro lugar”, ressalta.