Secretaria de Educação de Americana tem 46 vagas para estágio em quatro cursos

Sede da Secretaria de Educação de Americana - Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana

A Secretaria Municipal de Educação de Americana está com 46 vagas de estágio abertas, sendo 40 para estudantes de pedagogia e seis para o setor administrativo. Os interessados devem enviar currículo pelo e-mail rh_estagiarios@seducpma.com ou entregá-lo na sede da pasta, localizada à Rua dos Professores, 40, Centro, em Americana.

O candidato deve estar cursando pedagogia, administração, gestão empresarial ou gestão de recursos humanos. O currículo do interessado deve conter dados pessoais como nome completo, endereço, telefone e e-mail, e dados do instituto educacional, como nomes da escola e do curso, semestre em curso e previsão de término.

O valor recebido varia de acordo com a formação e carga horária: estudantes de nível médio cumprirão carga horária de 30 horas semanais, com bolsa auxílio de R$ 693,66 e auxílio transporte de R$ 126,12.

No caso de alunos matriculados em cursos de ensino superior, as bolsas variam de R$ 672,64 para 20 horas semanais a R$ 1.008,96 para 30 horas semanais. Neste caso, os estagiários também têm direito ao auxílio transporte de R$ 126,12, que deve ser somado ao valor da bolsa.

Os estagiários vão atuar nas escolas da rede municipal de ensino ou na sede da Seduc. As informações são da assessoria de imprensa Prefeitura de Americana.