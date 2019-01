Secretaria de Educação abre processo seletivo para estágio

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Americana abriu nesta quinta-feira (10) processo seletivo para diversas vagas de estágio remunerado para os cursos superiores de pedagogia e administração.

O estagiário deverá atuar nas unidades escolares que fazem parte secretaria municipal, de segunda a sexta-feira, podendo ser de 20 a 30 horas semanais. Foto: Arquivo / O Liberal

O valor da bolsa-estágio é de R$ 800,00 para seis horas diárias de trabalho, R$ 666,76 para as vagas de cinco horas e R$ 533,33 para estágio de quatro horas de trabalho. O vale-transporte, também oferecido aos selecionados, é no valor de R$ 100,00.

“A secretaria valoriza o estagiário e entende que é importante valorizar o serviço que eles oferecem, além de auxiliar o crescimento profissional do estudante”, comentou sobre a importância do estágio na Pasta a secretária Evelene Ponce Medina.

Os interessados devem levar o currículo no setor de Recursos Humanos na sede da Secretaria de Educação, que fica localizada na Rua dos Professores, 40 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas. É importante que o candidato coloque no currículo a previsão de término do curso.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.