Secretaria de Educação abre inscrição para Emeis em Americana

A Secretaria de Educação de Americana abre, nesta segunda-feira, as inscrições para as turmas de 2023 das Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil). A inscrição pode ser realizada presencialmente nas escolas ou de forma online, através do link no QR Code abaixo.

QR COde – Foto: Reprodução

O sistema estará aberto para o registro de inscrições das 8h desta segunda até as 16h do dia 7 de outubro. É necessário anexar um comprovante de endereço em nome dos responsáveis legais.

As vagas são para crianças com 4 anos completos até o dia 31 de março de 2023 ou para aquelas com 5 anos e que ainda não estão na escola. A pasta alerta pais e responsáveis de que a inscrição e frequência nas unidades de ensino são obrigatórias.