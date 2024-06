Secretária de Americana pede aumento de repasses do Estado e ampliação do programa Viva Leite

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, pediu ao Estado um aumento nos repasses para custeio de ações da pasta e a ampliação do programa Viva Leite, já que atualmente, no município, a iniciativa distribui leite pasteurizado apenas para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos fez diversas solicitações ao Estado – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As solicitações foram formalizadas em ofícios entregues nesta segunda-feira (17) à secretária do Estado de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, que esteve presente em um evento para inauguração de uma residência inclusiva, na Vila Santa Catarina.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com Juliani, a pasta municipal recebe do governo estadual, por ano, aproximadamente R$ 1,1 milhão para custeio dos serviços de assistência social.

Este montante se junta a R$ 1,5 milhão do governo federal como repasses para a secretaria, que ainda precisa investir, do próprio orçamento, cerca de R$ 12 milhões para manutenção das atividades.

“Os repasses do governo federal e do governo estadual são muito pequenos. Se for ver, praticamente toda a conta está com o município, então nós estamos pedindo o aumento no cofinanciamento dos serviços. Se eles aumentarem um pouquinho o valor para cada serviço ou em algum serviço, já melhora”, comentou a secretária municipal.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ampliação

Também foi pedida a ampliação da cota do Viva Leite, programa do Estado que distribui 15 litros de leite para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. Em Americana, porém, apenas crianças recebem o benefício.

“A gente sabe de algumas cidades da região que entregam também para idosos e nós temos essa demanda na secretaria”, afirmou Juliani.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ainda foi entregue um ofício para Rosalém no qual é solicitada a implantação de um Cras (Centro de Referência de Assistência Social) itinerante na cidade, que faria atendimentos por meio de uma unidade móvel.

Durante o evento, também foi cobrado à secretária estadual a construção de uma unidade do programa Bom Prato, que oferece almoço e jantar a R$ 1,00 e café da manhã a R$ 0,50. A demanda foi reforçada pela secretária municipal e pelo vereador Marcos Caetano (PL).

Rosalém confirmou que essa possibilidade está sendo estudada. Por sua vez, o prefeito Chico Sardelli (PL), disse que o pedido já foi levado para o Estado e que a cidade está na fila para ser contemplada.