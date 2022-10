Seccional de Americana registra 2º pior índice de pessoal no Estado

Unidade que coordena a Polícia Civil na RPT conta com 39% do efetivo necessário

O déficit de policiais civis em São Paulo bateu um recorde histórico e, pela primeira vez, superou 16 mil cargos vagos, em 1º de outubro, quando o Diário Oficial do Estado publicou a aposentadoria de 45 policiais. O alerta é do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo).

No Estado, a Delegacia Seccional de Americana se configura como a 2ª pior em efetivo, pois conta com apenas 39% do necessário. Ocupa 216 cargos dos 548 previstos em lei.

O sindicato destaca que a última atualização da SSP (Secretaria de Segurança Pública), em abril deste ano, aponta a Delegacia Seccional de Sorocaba como a mais problemática. Tem 382 dos 1.163 cargos necessários, o que corresponde a 33% do efetivo.

Em Americana trabalham 216 pessoas, quando deveriam ser 548, diz sindicato – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A 3ª região mais crítica é a Seccional de Piracicaba, que comporta 146 profissionais de 346 cargos, ou 40% do necessário.

“As aposentadorias e pedidos de exoneração são diários na Polícia Civil e o Governo do Estado não promove a nomeação dos aprovados em concursos para reposição desses cargos vagos”, explica a delegada Raquel Gallinati, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que destaca que dos 41.912 cargos previstos para a Polícia Civil, somente 25.911 estão ocupados, um déficit de 38,2%.

O sindicato avalia que é impossível para qualquer organização manter a qualidade de atendimento com uma falta de recursos humanos que beira 40%, e ressalta que existem candidatos aprovados em concursos para a Polícia Civil aguardando a nomeação.

A SSP informou em nota que o Governo do Estado investe continuamente na valorização, ampliação e recomposição do efetivo policial. Em 9 de agosto, foi publicado no Diário Oficial a autorização para contratação de 3,5 mil policiais civis e técnico-científicos – sendo 1.333 escrivães, 1.250 investigadores, 552 delegados, 249 peritos criminais e 116 médicos-legistas.