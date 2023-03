Sebrae Móvel realiza ação gratuita na segunda e terça

Evento é uma parceria com a Acia, Sicoob Acicred, Aescon e Akros Serviços Societários

Unidade estará à disposição de pessoas físicas e jurídicas, no Centro - Foto: Divulgação.JPG

O Sebrae Móvel terá uma unidade à disposição das pessoas físicas e jurídicas para prestar atendimento gratuito em diversas áreas, nesta segunda e terça-feira, das 9 às 16 horas, no coworking da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), na Praça Comendador Müller, em frente da Biblioteca Municipal. O evento é uma parceria com a Acia, Sicoob Acicred, Aescon e Akros Serviços Societários.

No local, as pessoas terão à disposição informações necessárias sobre abertura e fechamento de empresas, regularização de dívidas, orientações para potenciais empreendedores e para os que já possuem o próprio negócio.

Uma vantagem aos associados da Acia é que, por meio do Siccob Acicred, eles terão à disposição os benefícios da parceria para limite de créditos com taxas reduzidas. “Este é um serviço exclusivo aos associados da Acia e uma grande oportunidade para quem pretende ampliar o seu próprio negócio”, explicou Elza Cassitas Sferra, primeira vice-presidente da Acia sobre o assunto.

Além disso, o Sicoob Acicred oferece maquineta Sipag com 50% de desconto, cobranças bancárias com preços reduzidos, pacote de tarifas a custo zero e cartão de crédito sem cobrança de anuidade.

Com relação à Acia, as pessoas físicas e jurídicas serão orientadas quanto à CRC (Central de Recuperação de Crédito), SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), consultorias, convênios, parcerias na saúde e educação, campanhas de prêmios e incentivos para o comércio local, Escola de Negócios e Central de Estágios.