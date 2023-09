Sebrae Móvel dará atendimento gratuito no Welcome Center, em Americana

O Sebrae Móvel irá realizar atendimentos gratuitos em diversas áreas, na segunda (11) e terça-feira (12), das 9 às 16 horas, em frente ao Welcome Center, em Americana. Esta ação é uma parceria entre a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e a Sicoob Acicred.

A iniciativa funciona como um escritório sobre rodas, em uma van customizada para o atendimento ao público, equipada com computadores, internet, ar-condicionado e cartilhas com informações e orientação para quem já tem ou deseja investir em um pequeno negócio, segundo o Sebrae.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com relação aos associados da Acia, por exemplo, eles terão à disposição informações sobre abertura e fechamento de empresas, regularização de dívidas, orientações para potenciais empreendedores e para os que já possuem o seu próprio negócio.

A Acia destaca ainda que os associados, por meio do Siccob Acicred, contarão com a parceria para limite de créditos com taxas reduzidas. O atendimento também é voltado para os não associados, como pessoas físicas e jurídicas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Lembrando que a orientação é bastante técnica. Será um suporte para o empresário que precisa de informações nas áreas de marketing, contábil, gestão financeira, recursos humanos e alterações na legislação. Será uma oportunidade para que o empresário possa fazer a atualização de seu conhecimento, seja ele de pequeno ou médio porte”, afirma Evandro Barizon, segundo vice-presidente da Acia.