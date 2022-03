Sebrae Aqui realiza palestra sobre empreendedorismo feminino

Encontro acontece dia 30 de março no Sinditec; inscrições estão abertas

Sebrai Aqui realiza no dia 30 de março uma palestra sobre empreendedorismo feminino na sede do Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem), de Americana. O evento acontece em comemoração ao Mês das Mulheres.

O encontro é destinado a mulheres empreendedoras ou àquelas que querem empreender, e apresentará ações práticas que poderão ser aplicadas no dia a dia, com o objetivo de trabalhar os aspectos comportamentais por meio da inteligência emocional.

A palestra acontece das 18h às 22h, na na Avenida Raphael Vitta, 1.073. As inscrições estão disponíveis até 25 de março no site do Sebrae.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco