Sebrae Aqui promove oficina para empreendedores

O Sebrae Aqui Americana está com inscrições abertas para a oficina “Começar Bem Formalização”, que acontece no dia 10 de abril, das 13h às 17h, no Sincomercio, localizado à Rua Manoel dos Santos Azanha, nº 22.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A oficina é direcionada a empreendedores que desejam abrir o próprio negócio e tem como objetivo sensibilizar sobre a importância do planejamento antes da abertura da empresa, mostrando o escopo do Plano de Negócios: Mercado, Operação/Processos e Financeiro.

Além disso, apresenta as três categorias de legalização: MEI, microempresa, empresa de pequeno porte e as formas de enquadramento.

O evento é gratuito, mas é necessário que o interessado faça sua inscrição antecipadamente pelos telefones (19) 3407-7830 ou (19) 3475 – 3566. Também é possível inscrever-se pessoalmente no Sebrae Aqui Americana, à Rua Anhanguera, 40, Centro, na Unidade de Desenvolvimento Econômico de Americana.

O Sebrae Aqui Americana é uma gestão compartilhada, resultado de parceria entre Sebrae-SP, Prefeitura Municipal de Americana, Acia, Ciesp, Sincomercio, Sinditec e Aescon.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.