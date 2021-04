Sebrae Aqui Americana abre quatro cursos para empreendedores

O Sebrae Aqui Americana está com quatro cursos abertos para empreendedores. Os treinamentos são todos gratuitos e serão disponibilizados online.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelos telefones (19) 3475-3565, 3407-7830 e 98346-4243. Mais informações também podem ser consultadas por esses telefones.

Confira os cursos oferecidos:

Descomplique

O curso proporcionará discussões de temas como empreendedorismo, como estruturar uma ideia de negócio, primeiros passos em marketing, dicas para acertar nas finanças e formalização de empresas.

É destinado a pessoas físicas interessadas em iniciar um negócio ou que já exerçam alguma atividade de maneira informal. Será realizado entre os dias 26 a 30 de abril, das 19h às 21 horas.

Aprimora Beleza

O programa do Sebrae capacita empresários do segmento de beleza. Por isso, para participar é necessário que o interessado possua CNPJ. Serão seis encontros, com carga horária total de 12 horas, e início em 19 de abril.

Conecta Agro

O programa tem como foco o apoio a pequenos produtores rurais com o objetivo de manter as vendas durante a pandemia, cujas medidas restritivas prejudicaram as vendas presenciais e tornaram necessário o investimento no contato online.

Os participantes receberão dicas para manter as vendas em alta e sobre os benefícios das ferramentas digitais nos negócios. Serão dois encontros, nos dias 19 e 20 de abril, das 18h30 às 21h30.

Sebrae Delas

O programa é destinado a apoiar o empreendedorismo feminino. A capacitação atenderá mulheres que querem abrir ou já estão iniciando um negócio.

O intuito do curso é despertar o autoconhecimento, o aumento da rede de contatos e a competitividade dos negócios liderados por mulheres, além de promover o acesso ao mercado e ao crédito orientado.

Capacitação atenderá mulheres que querem abrir ou já estão iniciando um negócio – Foto: Divulgação

As aulas acontecerão entre os dias 26 e 29 de abril e 3 e 5 de maio, das 19h às 21 horas. As inscrições do Programa Sebrae Delas podem ser realizadas pelo lin k . Mais informações pelo WhatsApp (19) 3412-1087.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco