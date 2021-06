Sebrae abre programa gratuito para empresas de Americana e região

O Sebrae está com inscrições abertas para o programa Brasil Mais em Americana e região. A ação visa atender os pequenos empresários para tornar o negócio mais produtivo, com altas faturas e baixos custos.

O programa é uma parceria entre Sebrae e CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Ao todo, são 176 vagas para a região. As inscrições podem ser feitas por MEs (microempresas) e EPPs (Empresas de Pequeno Porte) até o dia 21 de junho através deste link.

O programa Brasil Mais terá início em 1º de julho e seguirá até outubro de 2021. Serão encontros gratuitos, agendados conforme a disponibilidade do participante.

A metodologia utilizada no Programa Brasil Mais tem por objetivo aumentar a produtividade e competitividade das empresas brasileiras com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e de alto impacto por meio de um acompanhamento contínuo e atendimentos especializados.

O programa contempla ainda atividades coletivas e acompanhamento individual realizado por um bolsista do CNPq, com a supervisão dos especialistas do Sebrae.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3412-1070, na opção 4.